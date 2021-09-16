Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor Japonya'da 114 yıllık bir fabrika, samuraylar, ninjalar ve sumo güreşçileri başta olmak üzere birçok kültürel figürün giydiği ve yaklaşık 600 yıldır kullanılan geleneksel Japon ayakkabısı "tabi"yi günümüzde...

- Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

TOKYO - Japonya'da 114 yıllık bir fabrika, samuraylar, ninjalar ve sumo güreşçileri başta olmak üzere birçok kültürel figürün giydiği ve yaklaşık 600 yıldır kullanılan geleneksel Japon ayakkabısı "tabi"yi günümüzde üretmeyi sürdürüyor.

Japonya'da 114 yıl önce kurulan bir fabrika, ülke kültüründe önemli yeri bulunan geleneksel ayakkabı "tabi"yi üretmeyi günümüzde de sürdürüyor. İkinci Dünya Savaşı süresince dahi üretimi durdurmayan ve talep fazlalığı nedeniyle eskiden işçilerin fabrikada yaşadığı Isami Corp. adlı şirket samuraylardan ninjalara, sumo güreşçilerinden birçok kültürel figürün yaklaşık 600 yıldır giydiği tabileri artık ağırlıklı olarak günlük kullanım ve festival gibi kültürel aktiviteler için satışa sunuyor. Çoğunluğunu yıllardır fabrikada çalışan deneyimli işçilerin oluşturduğu ekip, tabileri büyük oranda geleneksel yöntemlere bağlı kalarak üretirken, üretim, kalite kontrol ve paketleme gibi işlemler de teknolojik kolaylıklara rağmen el emeği ile gerçekleştiriliyor.

Fabrikanın 114 yıldır üretim yaptığını kaydeden firma CEO'su Takahiro Tsuchiya, 600 yıllık bu kültürün günümüzde konforu nedeniyle tercih edildiğini ve varlığını koruduğunu belirtti. Japon kültürünün önemli sembolleri samuraylar, ninjalar, sumo güreçileri tarafından tercih edilen tabiyi dünyaya tanıtmak için üretimi sürdürdüklerini belirten Tsuchiya, "Tabiyi adeta ilmek ilmek dikkatle işlemek ve üretime tutkuyu katmak kaliteli tabiyi üretmenin sırrı" şeklinde konuştu.

"İyisini yapmak için deneyim şart"

20 yıldır fabrikada çalışan tabi ustası Susumu Iwaki ise tabi üretimi için en önemli şeyin deneyim olduğunu söyleyerek, "Bir tabi ustası en az 10 yılda yetişiyor. En yaşlı çalışanımızın 90 yaşında olduğunu düşünürseniz, deneyimin ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bu kültürü yaşattıkları için ayrı bir sorumluluk hissettiğini belirten Iwaki, "Yıllar içinde öğrenilen bu yetenek ve metotları geleceğe aktarmak da bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor

Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor
İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri
Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

 Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

 BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Berfu Yenenler İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Marcao Nihat Özdemir Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'daki 114 yıllık fabrika, samuray ve ninja ayakkabıları üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:02:16. #1.17#