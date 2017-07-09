Japonya'da Zamana Karşı Yarış

Japonya'nın güneybatısında etkili olan Nanmadol tayfununun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.



Hala en az 20 kişiye ulaşılamazken, kayıp selzedeleri arma kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarışılıyor.



Kyushu flood death toll rises to 18; 27 unaccounted for https: //t.co/DTVVoCVUh4 #JapanToday #japannews pic.twitter.com/m0cO7sOkGy— Japan Today News (@JapanToday) July 9, 2017



Bir hükümet yetkilisi Çarşamba gününden bu yana binden fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.



Afet nedeniyle yüzlerce kişinin hala mahsur olduğu köylere ulaşabilmek için 12 bin asker ve kurtarma görevlisi seferber olmuş durumda.



Sel sularının ve toprak kaymalarının büyük yıkıma neden olduğu bölgelerdeki evler, yollar, köprüler ve pirinç tarlaları büyük hasar gördü.



Hükümet verilerine göre, Fukuoka ve Oita kentlerinde 2 bin 200 kişi sığınaklara yerleştirildi.



Bu arada yetkililer yeni yağışlara karşı vatandaşları uyarıyor.



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Tags: zamana Japonyada yarış Japonya Su baskını karşı Gepost: 09 juli 2017