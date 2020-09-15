Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var

Japonya'da 100 yaşını aşmış insanların sayısı ilk kez 80 bini geçti.

Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var
15.09.2020 05:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 05:32

Japonya'da 100 yaşını aşmış insanların sayısı ilk kez 80 bini geçti.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, nüfus kayıt verilerini baz alarak ülkede yüz yaşını aşanların verilerini güncelledi.

Buna göre, bir yüzyılı geçirmiş insanların sayısı 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye yükseldi.

Verilerin 50 yıldır sürekli artan bir grafik çizdiği Japonya'da kadınlar yüzde 88'le bu oranın büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Yüz yaşını aşanlar en fazla batıdaki Şimane eyaletinde hayatlarını sürerken, burayı sırayla Koçi ve Tottori eyaletleri takip ediyor.

Japonya'da 2019 verilerine göre, ortalama ömür süresi kadınlar için 87,45 yıl, erkekler için 81,41 yıl olarak seyrediyor.

İlk olarak 1963 yılında kayıt altına alınan veriler, son 50 yıldır sürekli artış gösteriyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hande Erçel Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Metin Oktay Nihat Özdemir Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Japonya'da yüz yaşını aşmış 80 binden fazla kişi var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 05:32:30. #1.15#
title