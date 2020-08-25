Japonya'da yüksek sıcaklar 25 can aldı Japonya'da yükselen sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 25 kişi daha yaşamını yitirdiği, 12 binden fazla kişinin ise, güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Japonya'da yükselen sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 25 kişi daha yaşamını yitirdiği, 12 binden fazla kişinin ise, güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Japonya'da yükselen sıcaklıklar can almaya devam ediyor. Ülkenin tüm nüfusunun yüzde 45.5'inin sıcaklıklardan etkilendiği ifade edilirken; son bir haftada 25 kişinin daha güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, benzer şikayetlerle 12 binden fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılanların 4 binin 60 yaş ve üzeri kişiler olduğu bildirildi.

GEÇEN YIL DA 126 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya'da yılın bu dönemlerinde sıcaklıkların yükseldiği ve buna bağlı olarak can kayıplarının yaşandığı biliniyor. Geçen yıl 126 kişinin hayatını kaybettiği 70 bin kişinin ise güneş çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA