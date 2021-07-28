Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti
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Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 23 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın ve Afet İdare Ajansı, 19-25 Temmuz haftasında sıcak çarpması sebebiyle 8 bin 122 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ajans, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini, 3 binden fazlasının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların yarısından fazlası 65 yaş üstü, 2 bin 627'si 18-64 yaş arası, 800'ünün de 17 yaş ve altı olduğunu kaydedildi.

Uzmanlar, sıcaklığın 28 dereceye ya da nem oranın yüzde 70'e ulaşması durumunda havalandırma cihazlarının çalıştırılmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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