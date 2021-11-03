Japonya'da yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı: 1 ölü

Japonya'nın Kochi eyaleti açıklarında yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı. Alabora olan balıkçı teknesindeki 1 mürettebat hayatını kaybetti.

Japonya'nın Kochi eyaletindeki Murato Burnu açıklarında seyreden bir yük gemisinin sabah saatlerinde bir balıkçı teknesi ile çarpıştığı bildirildi. Yamaguchi eyaletindeki Shunan Limanı'ndan kalkan ve Aichi eyaletindeki Iura Limanı'na çimento taşıyan bin 989 tonluk "Heinan Maru" adlı geminin 4.9 tonluk Shinryu Maru adlı tekneye çarptığı, kazanın etkisiyle teknenin alabora olduğu aktarıldı. Alabora olan teknedeki 2 mürettebattan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer mürettebatın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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