Japonya'da Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene satıldı
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Japonya'da Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene satıldı

Japonya'da Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene satıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (1100 dolar) alıcı bulabilen Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene (24 bin 800 dolara) satıldı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (1100 dolar) alıcı bulabilen Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene (24 bin 800 dolara) satıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında Sapporo toptancı halinde müşterinin beğenisine sunuldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisi sonrası, geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (1100 dolar) satılabilen Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene (24 bin 800 dolara) alıcı buldu.

Verdikleri teklifle "çiftçileri cesaretlendirmek istediklerini" dile getiren Hokkaido Products firması temsilcisi Kage Iori, kavunları sosyal medya üzerinden seçilmiş çocuklu 10 aileye hediye edeceklerini söyledi.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki 102 çiftçi, kavunların ülke içi satışlarından 2,16 milyar yen (19,8 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle (45 bin 900 dolar) 2009'da elde edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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