Japonya'da Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (1100 dolar) alıcı bulabilen Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene (24 bin 800 dolara) satıldı.