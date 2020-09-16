Japonya'da Yoshihide Suga dönemi başladı
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Japonya'da Yoshihide Suga dönemi başladı

Japonya'nın yeni başbakanı olan Yoshihide Suga, bugün görevi devralmasının ardından birlikte çalışacağı kabineyi belirledi.

Japonya'da Yoshihide Suga dönemi başladı
16.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:19

Japonya'nın yeni başbakanı olan Yoshihide Suga, bugün görevi devralmasının ardından birlikte çalışacağı kabineyi belirledi.

Japonya'da önceki Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından bugün yeni başbakan seçilen Yoshihide Suga, birlikte çalışacağı kabine üyelerini belirledi. Taro Aso başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak mevcut pozisyonunu korurken, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin de mevcut görevini sürdüreceği öğrenildi. Abe hükumetinin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito'dan Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Kazuyoshi Akaba, Çevre Bakanı Shinjiro Koizumi ve Ekonomi ve Korona Virüs ile Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura da Abe hükumetindeki görevlerini koruyan isimler oldu.

Koichi Hagiuda Eğitim Bakanı olarak görevine devam ederken, Seiko Hashimoto'nun da olimpiyatlardan sorumlu bakan görevine kabinede devam edeceği açıklandı.

Kilit değişiklikler

Suga hükumeti Abe kabinesinin büyük bölümünü korumayı tercih etse de, kilit önemdeki bazı bakanlıklarda değişikliğe gidildi. Abe hükumetinin Sağlık Bakanı Katsunobu Kato Baş Kabine Sekreterliği görevine getirilirken, Dışişleri eski bakanlarından Nobuo Kishi savunma bakanı koltuğuna oturdu. Abe döneminin eski sağlık bakanlarından Norihisa Tamura da aynı görevle kabineye geri döndü.

Kabineye dair ipucu vermişti

Pazartesi günü LDP Genel Başkanlığına seçilerek başbakanlık koltuğunu devralmayı garantileyen Suga, yeni kuracağı kabineye dair ipucu vermiş, "Yeni başbakan olarak politik hedeflerimi paylaşanları seçeceğim ve onlarla çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı. Suga'nın Abe hükumetinin birçok bakanına yeni kabinede yer vermesi, kendisinin de ifade ettiği gibi Abe politikalarını sürdüreceğinin işareti olarak yorumlandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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