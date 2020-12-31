Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal
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Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal

31.12.2020 07:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 07:52
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal

Japonya'da yoğun kar yağışı yüzünden ülkenin en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) 52, Japonya Havayolları (JAL) ise 91 uçuşunu iptal etti.

Japonya'da yoğun kar yağışı yüzünden ülkenin en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) 52, Japonya Havayolları (JAL) ise 91 uçuşunu iptal etti.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, soğuk hava kütlesi, ülkenin çoğu kesimini etkisi altına aldı. Şiddetli kar yağışı ulaşımı etkilemeyi sürdürüyor.

Ülkenin en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) 52, Japonya Havayolları (JAL) ise 91 uçuşunu iptal etti.

Kuzeydoğu bölgesinde hizmet veren Yamagata Şinkansen tren hattının, akşam itibarıyla hizmetini askıya alacağı ve yeni yılın ilk gününde çalışmayacağı blidirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) atmosferik basıncı artırmasıyla yoğun kar yağışının beklendiği bölgelere ilişkin ulaşım ve elektrik kesintisine yönelik uyarılarını artırdı.

Buna göre, batıdaki Çuugoku bölgesi, kuzeydeki Hokkaido eyaleti, güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde şiddetli kar yağışının sürmesi bekleniyor.

Çuugoku ve Kinki bölgelerinin Japon Denizi kıyılarına bakan kısımlarında kar yağışının cumartesi gününe kadar aralıksız sürebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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