Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesi iniş ve kalkışlı 140'tan fazla seferi iptal etti.

Hokkaido Railway ise bölgenin başkenti Sapporo varış ve çıkışlı tüm demir yolu seferlerini durdurduğunu bildirdi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulabileceği kaydedilen bölge genelinde, demir yolu firmaları 970'ten fazla tren seferini geçici askıya aldı.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışına karşı bölge halkına tedbir almaları uyarısını sürdürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Meteoroloji, Japonya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title