Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesine yönelik 230'dan fazla seferi iptal etti.

Kyodo ajansına göre, bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanında seferlerin yüzde 60'ı iptal edildi.

Hokkaido'nun en büyük kenti Sapporo'yu Shin-Chitose'ye bağlayan demir yolunda yapılması planlanan 160 seferin de iptal edildiği aktarıldı.

West Japan Railway, ülkenin batısında düşen ağaçların halihazırda işleyen demir yolu seferlerini durdurması sonucu 25 kişinin geceyi trende geçirdiğini duyurdu.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışının ülkenin doğu kesimlerine doğru yöneldiğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title