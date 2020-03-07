Japonya'da yeni korona virüsü vakaları

07.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:07

Japonya'da ülke genelindeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 114'e yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Japonya'da etkisini artırıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve eyalet hükümetlerinin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 114'e yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 404 vakaya rastlandığı açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.



En fazla vaka halen Hokkaido'da



Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 90 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 62 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 58 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 40 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Şimdiye dek, iyileşme belirtisi gösteren 311 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren bazı hastaların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Korona virüsü bilançosu



Daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısı 12'ye çıkmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA