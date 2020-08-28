Japonya'da yeni başbakan 15 Eylül'de belli olacak
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Japonya'da yeni başbakan 15 Eylül'de belli olacak

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Japonya'da yeni başbakan 15 Eylül'de belli olacak
28.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:15
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Hükümetin yeni başbakanı 15 Eylül'de oylamaya giderek seçebileceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı, hükümetin yeni başbakanı seçmek için 15 Eylül'de oylamaya gidebileceğini duyurdu.


- Japonya

Kaynak: DHA

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