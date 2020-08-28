Japonya'da yeni başbakan 15 Eylül'de belli olacak
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.
28.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:15
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Hükümetin yeni başbakanı 15 Eylül'de oylamaya giderek seçebileceği bildirildi.
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı, hükümetin yeni başbakanı seçmek için 15 Eylül'de oylamaya gidebileceğini duyurdu.
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Kaynak: DHA