Japonya'da yazın en sıcak günü yaşandı Japonya'da bu yazın en sıcak günü yaşandı.

Japonya'da bu yazın en sıcak günü yaşandı. Gunma eyaletinde termometreler 40.5 dereceyi gösterirken, yetkililer açık havada maske takılmaması konusunda uyardı.

Temmuz sonuna kadar süren yağış mevsiminin sona ermesiyle sıcak ve nemli havaya teslim olan Japonya'da bu yazın en sıcak günü yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre Gunma eyaletindeki İsesaki şehrinde termometreler bugün 14.30 itibariyle 40.5 dereceyi gösterdi. Saitama eyaletindeki Hatoyama kasabasında 40.4 olarak ölçülen sıcaklık, başkent Tokyo'da da 37.3 olarak kaydedildi.

Sıcak çarpması uyarısı

Uzmanlar kaydedilen rekor sıcaklık değerleri karşısında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağırırken, uzun süre dışarıda kalınmaması ve sık sık su içilmesi tavsiyesinde bulundu. Ayrıca en az 2 metrelik sosyal mesafe bırakıldığı taktirde dışarıda maske takılmaması uyarısı yapıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA