Japonya'da yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek

Japonya'da azalan doğum oranına karşı, 2021'den itibaren yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek verilecek.

Ülke basınında yer alan habere göre, dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip Japonya yapay zekanın "eşleştirme yardımına" başvuracak.

Bu kapsamda, 2021'den itibaren yapay zekayla insanlara eş bulmalarını sağlayacak proje başlatan ya da yürüten yerel idarelere mali destek sağlayacak.

Vatandaşların yapay zeka yoluyla eşleştirilmelerine yardımcı olacak çöpçatanlık uygulamalarına yatırım yapacak yerel idarelere, toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.

Uluslararası basına konuşan hükümet yetkilisi, "Yapay zeka projelerine yönelik yerel idarelere mali destek planlıyoruz. Bu destekle ülkenin doğum oranındaki düşüş tersine dönebilir." dedi.

Bu destekle, işletimi insan tarafından gerçekleştirilen, yaş ve gelir kriterlerine göre eşleştirme yapabilen yatırımlardan öte, yapay zeka sistemlerinin çok yönlü eşleştirme özelliğinden yararlanılması hedefleniyor.

Japonya'da yenidoğan sayısı geçen yıl 865 binin altına düşerken, 127 milyon civarında seyreden nüfusun 21. yüzyıl sona ermeden yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan