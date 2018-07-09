Japonya'da Yağmur Felaketi

Japonya'nın batı bölgesini etkisi altına alan yoğun yaz yağmuru sonucu oluşan sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışlar nedeniyle sel baskını ya da toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalma olasılığı bulunan 2 milyon kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

ABD medyasına da yansıyan haberlere göre, Japonya'nın batı bölgesinde bazı yerleşim yerleri bütünüyle su altında kalırken, bazı kişiler oluşan kaymalar yüzünden diri diri toprağa gömüldü.

Japonya hükümeti yetkilileri, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, polis, itfaiye ve askerlerin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. - York