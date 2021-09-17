Japonya'da yabancı madde saptanan Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının sayısı artıyor

Japonya'da uygulanan ve içeriğinde yabancı madde saptanan Pfizer üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının sayısı artıyor.

Geçen ay sonunda, içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımının askıya alınmasının ardından, ülkede uygulanan Pfizer aşıları da araştırıldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, hafta içinde Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde yabancı maddeli aşı şişeciklerinin seri numaraları tarandı.

Tarama sonrası yabancı maddeli aşı şişeciklerinin Saitama'ya bağlı Kawagoe ile başkent yakınlarındaki Hino ilçelerinde de ortaya çıktığı ve toplam sayısının 100'e yaklaştığı kaydedildi.

Aşılama kampanyasında yabancı maddeli dozların uygulanmadığı açıklandı.

Pfizer'ın Japonya faaliyetlerinden sorumlu şubesi, konuya ilişkin, şişecik içerisindeki bileşenlerin tam anlamıyla çözülemediğini, bunun aşının güvenlik ve kalitesini etkilemediğini bildirdi.

Şube, "yüzen beyaz unsur" olarak nitelediği maddenin sulandırılması sonucu çözülmesi halinde, söz konusu dozların güvenli şekilde uygulanabileceğini belirtti.

Kirlenme ve yabancı madde

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı. Kamu yayıncısı NHK, 1,6 milyon doz aşının ülke genelinde 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Moderna aşılarının ülkedeki satışından ve dağıtımından sorumlu Japon Takeda firması, aynı üretim bandından çıkan dozların, Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini duyurmuştu.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan Moderna serisi 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını kaydetmişti.