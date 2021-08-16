Japonya'da volkanik patlama sonrası yeni bir ada keşfedildi
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Japonya'da volkanik patlama sonrası yeni bir ada keşfedildi

Japonya'da volkanik patlama sonrası yeni bir ada keşfedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz hafta Cuma günü bir denizaltı yanardağının patlaması sonucu başkent Tokyo'nun yaklaşık bin 200 kilometre güneyinde bulunan Iwoto Adası yakınlarında yeni bir ada keşfedildiğini duyurdu.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz hafta Cuma günü bir denizaltı yanardağının patlaması sonucu başkent Tokyo'nun yaklaşık bin 200 kilometre güneyinde bulunan Iwoto Adası yakınlarında yeni bir ada keşfedildiğini duyurdu.

Japonya'da geçen hafta denizde meydana gelen volkanik hareketliliğin ardından Tokyo'nun yaklaşık bin 200 kilometre güneyinde yeni bir ada keşfedildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Iwoto Adası yakınlarında ortaya çıkan yeni adanın 1 kilometre çapında ve C harfi şeklinde olduğu bildirildi. Adanın, Pasifik'teki Ogasawara Adaları'nın parçası olan Iwoto Adası'nın yaklaşık 50 km güneyindeki bir denizaltı yanardağının Cuma günü harekete geçmesinin ardından keşfedildiği kaydedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgedeki volkanik hareketliliğin devam etmesinin beklendiğini açıklarken, bölge açıklarında yoğun duman ve kül kitlelerinin görülebileceği uyarısında bulundu.

İLK DEĞİL

Volkanik yapısı ile bilinen bölgede 1904, 1914 ve 1986 yıllarında yeni adalar keşfedilmiş, fakat adaların tamamı zamanla sular altında kalmıştı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 1986 yılında bulunan adanın ise yaklaşık 2 ay sonra sulara gömüldüğünü açıklamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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