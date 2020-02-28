Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi
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Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

28.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:18
Japonya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölü sayısı artıyor. Wakayama yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta korona virüsü teşhisi konan 1 kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.


Ülke genelinde ölü sayısı artıyor


Son ölüm haberi, ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 5'e çıkarırken ülke genelindeki ölü sayısı 9'a ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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