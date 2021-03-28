Japonya'da uzmanlar Kovid-19'da "yeni dalga" riskine karşı uyardı
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Japonya'da uzmanlar Kovid-19'da "yeni dalga" riskine karşı uyardı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da uzmanlar Kovid-19'da 'yeni dalga' riskine karşı uyardı

Japonya'da uzmanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Japonya'da uzmanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni dalga" riskine karşı önlemlerin artırılması çağrısı yaptı.

Tokyo Metropol Valiliğinin düzenlediği Kovid-19 panelinde konuşan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Omagari Norio, son 7 gündür vaka seyrinin yeniden yükseliş eğilimi gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 varyantlarının yaygınlaştığını kaydeden Omagari, ülke genelinde çoğu okulun yeni eğitim, çoğu firmanın yeni mali yılının Nisan'da başlayacağına dikkati çekerek "tedbir" uyarısı yaptı.

Omagari, "Mezuniyet merasimleri ve kadro transfer dönemi yaklaşıyor. Tüm etkinliklere yönelik, virüsün yayılmasının önlenmesine karşı yeterli tedbir alınmasına ihtiyaç var." dedi.

Tokyo Tıp Federasyonu Başkan Yardımcısı İnokuçi Masataka da ağır hasta sayısı günden güne düşmesine rağmen, Kovid-19 hastaları için ayrılan yatak kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İnokuçi, "Halihazırda boşalan yataklar, Kovid-19 sebebiyle geciktirilmiş tıbbi tedavilere yönelik kullanılıyor. Ancak şu an Kovid-19 vaka ve hasta sayıları hastanelerin tedbirleri gevşeteceği safhaya henüz düşmedi." dedi.

Hafta başında sonlandırılan olağanüstü halin sonuçlarına dikkati çekerek "yeni dalga" uyarısı yapan Tokyo Valisi Koike Yuriko da halka "sakuramiru-kai" ismi verilen kiraz çiçeklerini izleme etkinliklerine katılmamalarını tavsiye etti.

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı ocak ayından beri uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Japonya'da vaka sayısı 465 bin 752'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 bin 17'ye yükseldi. 323 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 119 bin 231'e, Osaka'da 50 bin 248'e, Kanagawa'da 47 bin 578'e, Saitama'da 32 bin 226'ya, Çiba'da 29 bin 134'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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