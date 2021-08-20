Japonya'da üst üste 3 gün vaka rekoru

Japonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 876 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında art arda 3. gün rekor kırıldı.

Japonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 876 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında art arda 3. gün rekor kırıldı.

Korona virüs vakalarında gözlenen rekor düzeydeki artış nedeniyle Japonya'da salgında yeni dalga endişesi yaşanıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 876 vaka tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırarken, toplam vaka sayısı 1 milyon 258 bin 327'ye yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 15 bin 591'e ulaştı.

Japonya'da dün 25 bin 156, 18 Ağustos'ta ise 23 bin 917 yeni vaka tespit edilmişti.

OHAL TEDBİRİNE RAĞMEN VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

Japonya'da hükümet Covid-19 vaka sayılarında artış eğilimi görülmesinin ardından Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar vermiş, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka da uygulamaya dahil edilmişti. OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen uygulamanın tüm eyaletlerde 12 Eylül'e kadar süreceği bildirilmişti. 24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen Paralimpik Oyunlarının seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklanırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 51'inin en az 1 doz aşıya erişebilmiş olması sürecin yavaş ilerlediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı