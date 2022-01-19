Japonya'da üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı - Haberler
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Japonya'da üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı

Japonya'da üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.

Japonya'da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.

Japonya'nın Osaka eyaleti akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı. Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak'ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

Aşı biletlerini de atmış

Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Covid-19 'a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi.

Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - OSAKA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Japonya, Ocak, Aşı, 3. Sayfa, Haber

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