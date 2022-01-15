Japonya'da üniversite sınavı gününde bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Haberler
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Japonya'da üniversite sınavı gününde bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Japonya'da üniversite sınavı gününde bıçaklı saldırı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da üniversite sınavına girmeye hazırlanan 2 öğrenci ve kampüs bölgesinde bulunan 1 yetişkin, 17 yaşındaki bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Japonya'da üniversite sınavına girmeye hazırlanan 2 öğrenci ve kampüs bölgesinde bulunan 1 yetişkin, 17 yaşındaki bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

İki gün sürecek üniversite sınavı maratonunun bugün başladığı Japonya, güne saldırı haberiyle uyandı. Sınava girmek üzere Tokyo Üniversitesi kampüsüne giden 2 lise öğrencisi ve bölgede bulunan 80'li yaşlarındaki bir erkeğin yerel saatle 08.30 sularında 17 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklandığı açıklandı. Saldırının ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırgan, polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Tokyo Üniversitesi, olaya rağmen sınavların planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini duyururken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Japonya'da üniversite sınavı gününde bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Japonya'da üniversite sınavı gününde bıçaklı saldırı: 3 yaralı

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Japonya'da üniversite sınavına girmeye hazırlanan 2 öğrenci ve kampüs bölgesinde bulunan 1 yetişkin, 17 yaşındaki bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

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