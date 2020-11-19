Japonya'da ucuz havayolu AirAsia Japan Kovid-19'a kurban

Japonya'nın ucuz havayollarından AirAsia Japan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomideki etkisi sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Japonya'nın ucuz havayollarından AirAsia Japan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomideki etkisi sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Kyodo ajansına göre, Malezya merkezli AirAsia'nın Japonya'daki yan kuruluşu firma, salgının etkisiyle bu yıl yaşadığı dalgalı süreç sonrası iflas bayrağını çekti.

Mahkemenin şirkete atadığı avukat Ueno Tamotsu, düzenlediği basın toplantısında, doğrudan AirAsia Japan firmasından alınan yaklaşık 23 bin biletin para iadesinin yapılamayacağını açıkladı.

Ueno, geri ödeme konusunda, e-ticaret devi Rakuten dahil şirket hissedarlarından yardım talep edileceğini söyledi.

Seyahat acentelerinden alınan biletler dahil edildiğinde, geri ödenmesi beklenen bilet maliyet hacmi 520 milyon yen (5 milyon dolar) buluyor.

Aiçi eyaleti merkezli firma, 2013'te çekilmesine rağmen 2017'de Rakuten dahil yeni partnerlerle ülke içi servislerini yeniden başlamıştı.

Kovid-19 salgının etkisiyle, tüm uçuşlarını nisanda durduran AirAsia Japan, yerel hatları ağustosta yeniden açmasına rağmen ekimde tüm hizmetlerini askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan