Japonya'da "uçan araba" projesinde yolculu deneme uçuşu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da "uçan araba" projesinde yolculu deneme uçuşu

Japonya'da SkyDrive şirketinin yürüttüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı.

Japonya'da
28.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:29

Japonya'da SkyDrive şirketinin yürüttüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı.

Şirket yetkililerince gazetecilerle paylaşılan deneme uçuşunun görüntülerinde, aracın pervaneleriyle 1-2 metre yükseldiği ve 4 dakika boyunca havada kaldığı görüldü.

SkyDrive girişiminin başındaki Tomohiro Fukuzawa, yaptığı açıklamada, 2023'te uçan arabanın gerçek yaşamda yerini alabileceğini ancak onu güvenli hale getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Fukuzawa, dünyada 100'ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, yolcu ile yapılan uçuşlarda ise sadece birkaçının başarılı olduğunu belirtti.

Uçan arabanın şimdiye dek sadece 5 ila 10 dakika havada kaldığını ifade eden Fukuzawa, aracın 30 dakika uçabilmesi halinde ihraç edilmesi dahil daha fazla potansiyele sahip olabileceğini belirtti.

Hızlı seyahat imkanı

Uçaklar ve helikopterlerin aksine "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" hava araçları, prensipte kişisel yolculuklar için daha hızlı seyahat imkanı sunuyor.

Otomatik olarak da uçabilen söz konusu araçlar, havalimanlarının yoğunluğunu, trafik sıkışıklığıyla ilgili problemleri ve pilot kiralamanın maliyetlerini ortadan kaldırabilir.

Bununla birlikte araçların ticarileşmesinin önündeki engeller arasında pil ömrü, hava trafik kontrolü ve diğer altyapı sorunları yer alıyor.

ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Sanjiv Singh, açıklamasında, araçların ücretlerinin 10 milyon dolar olması veya sadece 5 dakika uçabilmesi gibi durumlarda kimsenin bu tür araçları almayacağını söyledi.

2012'de Cartivator isimli gönüllü bir grubun girişimiyle başlayan SkyDrive projesi, Toyota Motor, Panasonic, Bandai Namco gibi firmalarca destekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Caner Erkin Sinan Gümüş Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv İzmir Eylül Milli
Şu an buradasınız: Japonya'da "uçan araba" projesinde yolculu deneme uçuşu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 17:33:19. #1.14#
title