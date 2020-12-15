Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen seri katil idam cezası aldı
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Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen seri katil idam cezası aldı

15.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:56
Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen seri katil idam cezası aldı

Sosyal medya platformu Twitter'da, intihar etmek isteyen 8 kadınla iletişime geçerek önce tecavüz edip sonra öldüren ve bu sebeple 'Twitter Katili' olarak adlandırılan Takahiro Shiraishi (30), yargılandığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da, intihar etmek isteyen 8 kadınla iletişime geçerek önce tecavüz edip sonra öldüren ve bu sebeple 'Twitter Katili' olarak adlandırılan Takahiro Shiraishi (30), yargılandığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldı. Shiraishi'nin 9 kurbanı arasında cinsel saldırıda bulunduğu kadınlardan birinin erkek arkadaşı da yer alıyordu.

Japonya'da sosyal medya platformu Twitter'da tanıştığı intihara meyilli kadınlara önce cinsel saldırıda bulunup daha sonra da öldüren Takahiro Shiraishi'nin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme 8 kadını ve kadınlardan birinin erkek arkadaşını öldüren Shiraishi'ye idam cezası verdi.Polis, 'Twitter katili' olarak bilinen Shiraishi'yi, evinde dokuz insan kafası ve 240 kemik bulunmasının ardından, 2017 yılında gözaltına almıştı. Shiraishi'nin intihara meyilli kurbanlarına Twitter üzerinden yaklaşarak onların intihar isteklerinde yardımcı olmayı teklif ettiği, tuzağına düşürdüğü kadınlara tecavüz ettikten sonra öldürdüğü ortaya çıkmıştı.


Japonya'da 'Twitter katili' olarak bilinen seri katil idam cezası aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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