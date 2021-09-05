Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis cezası

Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da iki yıl önce bir kadın ve çocuğunun öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrat 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da iki yıl önce bir kadın ve çocuğunun öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrat 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kyodo ajansının haberine göre ülke kamuoyunu "siyasi nüfuzu nedeniyle ceza verilmeyeceği" yönünde yoğun eleştirilerin yapıldığı üst düzey bürokratın davasında karar duruşması yapıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığında eski Sanayi Bilimleri ve Teknoloji Ajansı Genel Müdür İizuka Kozo'nun karıştığı kazaya yönelik hükmü açıkladı.

Buna göre mahkeme, 2 yıl önceki kazada hatayla fren yerine gaz pedalına basıp aracın hızlandırarak bir kadın ve çocuğun ölmesine, 9 kişinin yaralanmasına neden olan İizuka'yı 5 yıl hapis cezası verdi. Savcılar 7 yıl hapis cezası talep etmişti.

Hüküm açıklayan Heyet Başkanı Hakim Şimotsu Kenji, İizuka'ya yönelik "Sorumluluğunuzu ve ihmalinizi kabul etmenizi ve matem tutan aileden içten özür dilemenizi ümit ediyorum." dedi.

Karar duruşmasına tekerlekli sandalye ile katılan 90 yaşındaki İizuka, aracın mekanik arıza sebebiyle kontrol dışına çıktığını ileri sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme kararda, "araca yönelik bir anormalliğin bulunmadığı ve işlev bozukluğunu ispatlayacak bir durumun olmadığını" bildirdi.

Eşini ve çocuğunu kazada yitiren Matsunaga Takuya, duruşma sonrası konuşmasında, mahkemenin İizuka'yı aklamadığı hükmün "sıkıntısını hafiflettiğini" söyledi.

Karara göre İizuka, Nisan 2019'da Tokyo'nun İkebukuro bölgesinde sürüş sırasında fren yerine gaza 10 saniye süreyle dokunarak kırmızı ışığı ihlal etti.

İizuka'nın aracı, o sırada kızı Riko'yu taşıyan ve yaya yolundan bisikletiyle geçen 31 yaşındaki Matsunaga Mana'ya çarparak öldürdü.

Kazada araç içerisinde İizuka'nın eşinin de bulunduğu 9 kişi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Diego Muslera Max Meyer Ali Öztürk Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki eski üst düzey bürokrata 5 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 08:03:35. #1.14#

title