Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri kaydedilen toplam vaka sayısı 3 milyonu aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte Japonya genelinde 96 bin 845 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylelikle salgının başından beri kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 25 bin 618'e yükseldi. Son bir günde virüse bağlı can kaybı sayısı 90 artışla 19 bin 70'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun, 20 Ocak 2022'de 2 milyonu geçmişti.

Son 24 saatte kaydedilenlerle, salgının başından beri saptanan vaka sayısı 3 milyonu geçmiş oldu.

Son bir günde 266 bin 879 kişiye virüs testi yapıldı, 50 bin 793 kişi taburcu edildi. Ülkede 911 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Japonya hükümeti, 6. dalgası yaşanan salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) geçen ay sonu ülke geneli 34 eyalete genişletmişti.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor.