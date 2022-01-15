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Japonya'da, Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu

Japonya'da, Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı haberine göre, Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.

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