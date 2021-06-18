Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'nda görevli kişilere ve medya çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'nda görevli kişiler ve medya çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandı.

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'nda görevli kişiler ve medya çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlandı.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda görevli 40 bin kişinin aşılanacağını duyurdu.

Marukawa, aşı sürecini olabildiğince sorunsuz geçirmek için yetkili kişilerle çalışılacağını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ağustos ayına kadar günde 2 bin 500 kişinin aşılanmasını planlıyor.

Komite, Olimpiyat Köyü'nde kalanların yüzde 80'inden fazlasının aşılanacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer