Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Japon haber Ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japon olimpiyat takımlarında yer alan sporcu, antrenör ve diğer personele ilk doz aşıları Tokyo'daki Ulusal Antrenman Merkezi'nde yapıldı.

İlk gün olimpiyat kafilesi çalışanları ile altı federasyondan sporcular dahil 200 kişi aşılandı. Japonya Olimpiyat Komitesi doktorları, 600 sporcu ile 1000 antrenör ve personelin 20 Temmuz'a kadar aşılanmasının tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Sporculara Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı uygulandı. Şirket, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak tüm sporcuların aşılanması için bedava aşı sağlamayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Adnan Menderes İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 15:08:41. #1.13#

title