Japonya'da Tokyo dahil bazı bölgelerde Kovid-19'a karşı yeniden OHAL ilan edilecek
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Japonya'da Tokyo dahil bazı bölgelerde Kovid-19'a karşı yeniden OHAL ilan edilecek

Japonya'da Tokyo dahil bazı bölgelerde Kovid-19'a karşı yeniden OHAL ilan edilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı yeniden olağanüstü hal ilan edileceği bildirildi.

Japonya'da başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı yeniden olağanüstü hal ilan edileceği bildirildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ve varyantlarının ülke genelinde yeniden artış trendine girdiğini söyledi.

Salgınla mücadelede OHAL'in önemine değinen Nişimura, "Yüksek seviyede bulaşıcı varyantları kontrol altına alabilmek için daha kuvvetli önlemler almamız gerekiyor." dedi.

29 Nisan-5 Mayıs döneminde "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) tatil periyodunun vaka sayısını büyük oranda artıracağından endişe eden Nişimura, halka evde kalınması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası uygulamayı duyuracak.

Daha önce iki kez uygulanmıştı

Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da 25 Nisan Pazar gecesi başlayacak OHAL 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak.

OHAL kapsamında spor, kültür gibi kalabalık etkinlikler yasaklanacak. Toplu ulaşım hizmetleri erken sonlandırılacak.

Alışveriş merkezlerinden, günlük ihtiyaçların satışa çıkarıldığı zemin katları haricinde, işletmelerini durdurmaları talep edilecek.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce iki kez OHAL uygulanmıştı.

Kovid-19 vaka sayısı 553 bin 749'a, ölü sayısı 9 bin 829'a yükseldi. Ülke genelinde 805 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayıları Tokyo'da 132 bin 903'e, Osaka'da 72 bin 250'ye, Kanagawa'da 51 bin 747'ye, Saitama'da 36 bin 234'e, Çiba'da 32 bin 57'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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