Japonya'da Tokai 2 nükleer santralinin faaliyetleri durduruldu
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Japonya'da Tokai 2 nükleer santralinin faaliyetleri durduruldu

20.03.2021 06:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 07:03
Japonya'da Tokai 2 nükleer santralinin faaliyetleri durduruldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde bulunan Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetlerinin, bölgesel tahliye planlarının eksikliği nedeniyle durdurulmasına karar verildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde bulunan Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetlerinin, bölgesel tahliye planlarının eksikliği nedeniyle durdurulmasına karar verildi.

Mito Bölge Mahkemesi, İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında konuşlu Tokai 2 nükleer tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Hakim Maeda Eiko, santralin halihazırdaki tahliye planlarına ilişkin, "Elde edilebilir tahliye planları ile afet risk sistemlerinin uygulanabilirliği tartışmalıdır." ifadesini kullandı.

Tesisin 30 kilometre yarıçapında 940 bine yakın kişinin yaşadığına dikkati çeken Maeda, yakın çevredeki belediyelerin bölgesel tahliye planlarının geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Maeda, "Halihazırdaki durum, çevre bölgelerde yaşayanların kişisel haklarını ihlal edebilecek somut tehlike oluşturuyor." dedi.

Ticari olarak 1978'de çalışmaya başlayan Tokai 2 santrali, Japan Atomic Power (JAPC) firması bünyesinde bulunuyor. JAPC kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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