Japonya'da tırmanış yapan polis memuru hayatını kaybetti, meslektaşı aranıyor
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Japonya'da tırmanış yapan polis memuru hayatını kaybetti, meslektaşı aranıyor

Japonya'da tırmanış yapan polis memuru hayatını kaybetti, meslektaşı aranıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın doğusundaki Tanigawa dağında imdat çağrısı üzerine yapılan aramada, bir polis memurunun cesedinin bulunduğu, kadın meslektaşının ise arandığı bildirildi.

Japonya'nın doğusundaki Tanigawa dağında imdat çağrısı üzerine yapılan aramada, bir polis memurunun cesedinin bulunduğu, kadın meslektaşının ise arandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre iki gün önceki imdat çağrısı sonrası aranan polis memuru Kenji Konagai'nin (43) cesedi, Gunma eyaletindeki 1977 metrelik Tanigawa dağında bulundu.

Yerel polis kaynaklarına göre ceset, bir doğa yürüyüşü rotasının 250 metre aşağısında saptanırken, 52 yaşındaki kadın meslektaşı için çevre bölgelerde aramalar sürüyor.

Ülkenin Nagano ve Gifu eyaletleri arasında uzanan 3 bin 180 metrelik Yarigatake dağında tırmanış yapan 3 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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