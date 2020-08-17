Japonya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
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Japonya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde termometreler 41.1 dereceyi gösterirken, 2018 yılında kaydedilen 41.1'lik rekor sıcaklık bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Japonya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
17.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:07

Japonya'nın Shizuoka eyaletinde termometreler 41.1 dereceyi gösterirken, 2018 yılında kaydedilen 41.1'lik rekor sıcaklık bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcakların etkisine giren Japonya'da, şimdiye dek görülen en sıcak gün ikinci kez yaşandı. Ülkenin Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehrinde termometreler bugün yerel saat ile 12.10'da 41.1 derece sıcaklık gösterdi. 2018'de Saitama eyaletinin Kumagaya şehrinde ölçülen 41.1 derecelik sıcaklık rekoru bir kez daha kaydedilmiş olurken, uzmanlar sıcak çarpması riskine karşı vatandaşları uyardı.

27 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Tokyo eyaleti verilerine göre, cumartesi günü öncesindeki 6 günlük zaman diliminde en az 27 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Aşırı sıcak kurbanlarının yaşlarının 50 ila 90 arasında değiştiği öğrenilirken, 26 ölüm vakasının kapalı alanda gerçekleştiği açıklandı. Son gelişmelerle birlikte bu yaz Tokyo'da aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmiş oldu. Ülke genelinde binlerce kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu Japonya'da, aşırı sıcak kaynaklı ölümlerin artmasından endişe ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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