Japonya'da TEPCO'ya ait nükleer tesiste güvenlik açığı tespit edildi
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Japonya'da TEPCO'ya ait nükleer tesiste güvenlik açığı tespit edildi

12.02.2021 07:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:58
Japonya'da TEPCO'ya ait nükleer tesiste güvenlik açığı tespit edildi

Japonya'nın Niigata eyaletindeki Tokyo Elektrik (TEPCO) firmasına bağlı nükleer santralde güvenlik açığı bulundu.

Japonya'nın Niigata eyaletindeki Tokyo Elektrik (TEPCO) firmasına bağlı nükleer santralde güvenlik açığı bulundu.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre TEPCO'nun bir çalışanı, ülkenin kuzeybatısında Niigata eyaletindeki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer tesisi içerisinde kimliğini kaybetti ve malzeme dolabından aldığı başka bir çalışanın kimliğini kullanarak, kapılardan geçti ve merkez kontrol odasına giriş yaptı.

TEPCO, merkez kontrol odasına girişte güvenlik açığının tespit edilmesi sonrası durumu Nükleer Düzenleme Kurumuna (NRA) bildirdi.

NRA Başkanı Toyoşi Fuketa, düzenlediği basın toplantısında, nükleer tesislerin olası terör saldırılarına karşı eksiksiz önlemler alması gerektiğini söyledi.

Karta yeniden yazılım uygulanmasının, kimlik kartını etkisiz hale getirmekle aynı anlam taşıdığını belirten Toyoşi, bu durumun kendisini şok ettiğini belirtti.

Toyoşi TEPCO'nun vakayı NRA'ya raporlaması sonrası, ajansın güvenlik açığı sorununun kapsamlı olarak soruşturacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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