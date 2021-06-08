Japonya'da Temsilciler Meclisi'nden Myanmar'a "demokrasiye dönüş" çağrısı

Japonya Parlamentosunun (Diet) alt kanadı Temsilciler Meclisi, 1 Şubat'ta askeri darbe yapılan Myanmar'da, demokrasiye dönülmesi çağrısı yaptı.

Japonya Parlamentosunun (Diet) alt kanadı Temsilciler Meclisi, 1 Şubat'ta askeri darbe yapılan Myanmar'da, demokrasiye dönülmesi çağrısı yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) Myanmar'a ilişkin özel oturum düzenlendi.

Oturumda alınan kararda, Myanmar'da ordunun yönetime el koyması kınandı ve ülkede demokrasiye dönülmesi için çağrı yapıldı.

Kararda, darbe "demokratikleşme için çabaları ve beklentileri ayaklar altına alan bir eylem" olarak nitelendirildi.

Japon hükümetinden, Myanmar'da demokrasinin yeniden kurulması için gayret sarf edilmesi ve tüm diplomatik kaynakların tam kullanılması istenilen kararda, askeri cuntanın "zerre kadar haklı olamayacağı" vurgulandı.

Kararda, Myanmar halkı ile dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Temsilciler Meclisi'nin kararında, cuntanın sivillere yönelik şiddete son vermesi ve aralarında ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin de olduğu siyasi tutukluları serbest bırakması istendi.

Japonya'nın Myanmar cuntasına karşıt olduğunu gösteren bu kararını, 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kasabasında gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesi öncesinde açıklaması dikkati çekti.

Japonya Parlamentosunun üst kanadı Senato'da da 11 Haziran'da özel oturum düzenlenmesi ve benzer bir karar alınması bekleniyor.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen