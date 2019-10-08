Japonya'da tayfun endişesi

08.10.2019 09:57

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hagibis Tayfunu'nun hafta sonu boyunca ülkenin farklı bölgelerinde etki göstereceği uyarısında bulundu.



Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkeye yaklaşan tayfun konusunda uyardı. Salı itibariyle Batı Pasifik'teki Mariana Adaları açıklarında deniz üzerinde etki gösterdiği belirtilen Hagibis Tayfunu'nun Kuzey Batı yönüne doğru güç kazanarak ilerlediği bildirildi. Yetkililer tayfunun Cuma günü Japonya'nın Okinawa Adası'na ulaşacağını öngörürken, tayfunun cumartesi ve pazar günleri ise Kyushu, Shikoku ve Honshu'yu vuracağı kaydedildi.



Japonya'ya seyahat edecek yolcuları güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağıran yetkililer, yerel bölge sakinlerine de yüksek dalgalar, sert rüzgarlar ve şiddetli yağışlara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu. - TOKYO

Kaynak: İHA