- Japonya'da Tarihi Gün- Yeni İmparator Dünyaya Seslendi

22.10.2019 11:26

- Japonya'da tarihi gün

Yeni imparator dünyaya seslendi

TOKYO - Tahtı babası İmparator Akihito'dan devralarak Japonya'nın yeni imparatoru olan Veliaht Prensi Naruhito, düzenlenen geleneksel törenle imparatorluğunu resmi olarak dünyaya ilan etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Veliaht Prensi Naruhito, bugün Japonya'da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etti. Yüzlerce yıllık gelenekler, sabahın erken saatlerinde Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda başladı. Dünyanın birçok ülkesinden davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende İmparator Naruhito ilk olarak imparatorluk tapınaklarını ziyaret ederek, Japon inanışlarında yer alan tanrıların ve ataların huzuruna çıktı. Ardından Japonya'nın yeni İmparatoriçesi Masako, beraberinde imparatorluk ailesi üyeleri ve farklı ülkelerden gelen konuklar ile birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdi.

"Birliğin sembolü olacağım"

Japonya saati ile öğle 13.00'te başlayan törende ise İmparator Naruhito, Japonya ve dünya kamuoyuna hitap etti. "Anayasaya göre hareket edeceğime ve devletin ve halkın birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime yemin ederim" ifadelerini kullanan İmparator Naruhito, "Japonya'nın daha da gelişeceğini, uluslararası toplumların dostluğu ve dünya barışı ile insanlığın bilgeliği ve durmak bilmez çabalarıyla gelişen toplumların refahına katkıda bulunacağını içtenlikle umuyorum" şeklinde konuştu.

Tayfun felaketi planları aksattı

Bugün Naruhito'nun tahta çıkışı şerefine gerçekleştirilecek törenler dizisi ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu engeline takılmış, taç töreninin ardından gerçekleştirilmesi planlanan kutlama alayı etkinliğinin tayfunun neden olduğu yıkım nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıklanmıştı. Tayfunun neden olduğu hasarla başa çıkmak üzere yürütülen çabalara odaklanılacağını belirten hükümet, söz konusu etkinliğin 10 Kasım'da yapılacağını açıklamıştı.

İlklerin imparatoru

Geçtiğimiz Mayıs ayında Japonya'nın 126. imparatoru olarak tahtı babasından devralan ve bugün itibariyle imparatorluğu resmi olarak ilan edilen İmparator Naruhito, 23 Şubat 1960'ta doğdu. Savaş sonrası dönemde doğan ilk imparator unvanını elinde bulunduran Naruhito, Japonya'nın önceki imparatoru olan Akihito'nun en büyük oğlu olarak, imparatorluk ailesinde ebeveynleri tarafından yetiştirilen ilk çocuk oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, Oxford Üniversitesinde eğitim almak üzere İngiltere'ye giden Naruhito, çoğu imparatorluk ailesi üyesinden farklı olarak Japonya'da yüksek lisans eğitimi de aldı. 31. doğum gününde resmen Veliaht Prensi olan Naruhito, 1993 yılında Masako Owada ile nişanlandı. 1985 yılında Harvard Üniversitesinden mezun olarak babası gibi diplomat olmayı seçen Masako Ovada, Veliaht Prensi Naruhito ile evlenmeye karar verdikten sonra radikal bir kararla gelecek vaat eden kariyerinden vazgeçti. Geçtiğimiz Mayıs ayında babası Akihito'nun kendi isteğiyle tahttan inmesi ile Japonya'nın yeni imparatoru olan Naruhito, dünya barışı, çevresel sorunlar ve halkla yakın iletişimde olma gibi konularda babasının yolunda devam etmek istediğini beyan etti.

Yeni dönem onunla başladı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Japonya'da yaşanan taht değişikliği ile 200 yıldan fazla bir süredir ilk kez bir imparator tahtı kendi isteğiyle devretmişti. Modern Japonya tarihinde ilk kez görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparatorun aynı dönemde ülkede bulunması kamuoyunun ilgisiyle karşılanırken, Reiwa adındaki yeni dönemde İmparator Akihito'nun tahttan inmesi ile başlamıştı. Bugün gerçekleştirilen taç töreni ile Japonya'nın yeni imparatoru tahta çıktığını dünya kamuoyuna resmen ilan etmiş oldu.

Kaynak: İHA