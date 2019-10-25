Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri

25.10.2019 16:12

Japonya'da İmparator Naruhito resmen Krizantem tahta çıkarken, İspanya'da ise Diktatör Franco'nun naaşı ölümünden 44 yıl sonra mozeleden çıkarıldı. İtalya'da hem sel felaketi hem de robotların yeşil sahada gösterisi vardı. Son yedi günün ilgi çeken görüntüleri 'Haftanın no commentleri'nde...