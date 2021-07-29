Japonya'da süpermarket ıslak zeminde düşen müşterisine 190 bin dolar tazminat ödeyecek

Japonya'da mahkeme bir süpermarket işletmecisini, alışveriş yaparken ıslak zeminde kayarak düşen ve sakat kalan müşterisine yaklaşık 190 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Japonya'da mahkeme bir süpermarket işletmecisini, alışveriş yaparken ıslak zeminde kayarak düşen ve sakat kalan müşterisine yaklaşık 190 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Japonya'da alışveriş yaptığı süpermarketin ıslak zemininde kayarak düşen ve sakat kalan müşterinin market işletmecisine açtığı davada karar çıktı. Tokyo Bölge Mahkemesi, 5 yıl önce Kanagawa eyaletinde yaşanan olayda ismi açıklanmayan müşteriyi haklı buldu. Market işletmecisinin söz konusu müşterinin kaygan tabanlı bir sandalet giydiği ve acele ettiği için düştüğü yönündeki savunmasını değerlendiren Yargıç Yukio Shinada, kazanın market zemininin müşterilerin raftan aldığı marullardan damlayan su nedeniyle kayganlaştığı gerekçesiyle meydana geldiği sonucuna vardı. Market işletmecisinin bu ihtimali değerlendirerek zemini düzenli aralıklarla temizlemesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, buna rağmen söz konusu sorumluluğun yerine getirilmediğine hükmetti. Mağdurun kaza ardından çalışamaması nedeniyle yaşadığı gelir kaybı ve sakatlığını göz önüne alan mahkeme, market işletmecisini yaklaşık 190 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 600 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı