Japonya'da Super Mario tema parkı sevenleriyle buluştu
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Japonya'da Super Mario tema parkı sevenleriyle buluştu

18.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:52
Japonya'da Super Mario tema parkı sevenleriyle buluştu

Japonya'nın Osaka kentinde Nintendo-Universal Studios işbirliğiyle düzenlenen ve 550 milyon dolara tekabül eden Super Mario tema parkı sevenlerini ağırlamaya başladı.

Japonya merkezli oyun firması olan Nintendo için bir ilk olan ve moda ikonu haline bürünen Super Mario oyun temalı parkı nihayet açıldı.

Pandeminin etkisiyle açılışı bayağı bir zamandır ertelenen ve Osaka şehrindekiUniversal Studios Japan'in (USJ) bir parçası olarak hazırlanan tema parkında, prensesi kaçıran ve Super Mario'nun baş düşmanı olan Bowser'in kalesi dahil olmak üzre oyuna dair neredeyse herşeyi gerçek hayattan esinlenmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Açılışın beklenenden 1 yıl geç yapılabildiğini aktaran USJ'nin pazarlama iletişim müdür Ayumu Yamamoto,

Oyun evrenini mükemmel bir şekilde yeniden yarattık... Oyunda borudan çıkan pirana bitkileri ve Bowser'ın gerçek boyutlu halleriyle tanışacaksınız ve Mario olmak ne demek göreceksiniz şeklinde konuştu.

550 milyon dolara tekabül eden maliyeti ile sevenleri büyüleyen tema parkta oyundaki tema müziklerinin bire bir aynısı çalıyor. Bunun yanı sıra ziyaretçilere bir de süprizler bulunuyor. Ziyaretçiler akıllı telefonlarına bağlı bir bileklik yardımı ile tıpkı Mario gibi tuğlaları kırıp onların içinden çıkan altınları toplayabiliyorlar. Ve arıtılmış gerçekçi gözlükler sayesinde Mario Kart yarışı yapılabiliyor.

Ayrıca parkta dinozor Yoshi, Prenses Peach'in kalesi, Mario temalı resteronlar ve Mantar Krallığı'nın gerçek boyutlardaki karakterleri de görmek mümkün.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiroki Kono,

"Çocukluğumdan beri Mario oynuyorum. Mario'nun evrenine girebileceğimi hayal edemezdim, çok heyecanlıyım"

25 yaşındaki Rei Higaşimoto da "Bir yıldan uzun süredir bugünün gelmesini bekliyordum" diyerek heyecanını dile getirdi.

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