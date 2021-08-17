Japonya'da Suga kabinesinin kamuoyu desteğinde düşüş sürüyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü sürdürdüğü bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü sürdürdüğü bildirildi.

Kyodo ajansı, hafta sonu telefonla 2 binden fazla kişiye yönelik düzenlediği anketinde Suga kabinesinin kamuoyu desteğini sorguladı.

Buna göre Suga kabinesine kamuoyu desteği, Kyodo'nun temmuz ayındaki ankete kıyasla 4,1 puan düşerek yüzde 31,8'e geriledi.

Bu oran şimdiye kadarki Kyodo anketlerinde, Eylül 2020'de göreve gelen Suga kabinesi için en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçti.

Yaklaşık 11 aydır görev yapan kabineyi beğenmeyenlerin oranı ise 0,8 puan yükselerek yüzde 50,6'ya çıktı.

Kamu yayıncısı NHK'nın önceki hafta sonu düzenlediği ankette kabineye yönelik destek yüzde 29 olarak belirlenmişti.

Suga'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görev süresi 30 Eylül'de bitiyor.

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin görev süresi ise 21 Ekim'de sona eriyor.

Bu tarihten önce olağan Şuugiin genel seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan