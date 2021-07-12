Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek
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Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

JMA, Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima eyaletlerinde heyelan uyarıları yaptı. Uyarıda "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Uyarı sonrası 3 eyalette toplamda 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Kagoşima'da şiddetli yağmurun neden olduğu heyelan sonrası yol çöktü.

Çökme sonrası 10 aile mahsur kaldı. Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu.

Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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