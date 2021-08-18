Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Japonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Japon kamu yayıncısı NHK'ya göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülke genelindeki çeşitli eyaletlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Meteoroloji Ajansı (JMA) Hiroşima, sabah saatlerinde meydana gelen 4,2 şiddetindeki depremin heyelanları tetiklemiş olabileceğini aktardı.

JMA'ya göre yağışlar Kumamoto, Kagoşima, Ehime, Hiroşima, Okayama, Tokuşima, Aiçi, Gifu, Şizuoka, Yamanaşi ve Nagano'da sürecek.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 17 eyalette 62 toprak kayması ve 9 eyalette 36 nehir taşkını meydana geldiğini bildirmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Berkay Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:35:49. #1.15#

title