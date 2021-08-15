Japonya'da şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı
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Japonya'da şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı

Japonya'da şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası yaklaşık 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu'da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi.

Yağışları "eşi görülmemiş" olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, "Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın." dedi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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