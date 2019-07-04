Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı

Japonya'nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 4 kişi yaralandı.

Japonya Kabine Başsekreter Yardımcısı Yasutoshi Nishimura, basına yaptığı açıklamada, Kagoshima bölgesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olmadığını aktaran Nishimura, bölgede kaybolan bir kişinin, toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

Nishimura, Kagoshima ile Miyazaki ve Kumamoto bölgelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Kagoshima Valisi Satoshi Mitazono, bölgedeki kurtarma çalışmalarında askeri personelden yardım istedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoshima'da yaklaşık 805 bin kişi için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Japonya'nın batısını geçen yıl temmuzda etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA