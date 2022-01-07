Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu - Haberler
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Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin kayarak düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin kayarak düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde 4 yıl aradan sonra etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu netleşti. Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece 10 santimi bulan ve sabaha kadar süren kar yağışı ile yoğun buzlanma nedeniyle yaşları 9 ile 97 arasında değişen toplam 215 kişinin düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tokyo polisi bu sabah saatlerine kadar 77 trafik kazası meydana geldiğini duyururken, bir otobanın da buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Japonya Havayolları All Nippon Airways tarafından Tokyo'nun Haneda Havaalanı'nda planlanan 9 uçuşun da iptal edildiği bildirildi. Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Tokyo ve çevresinde kar yağışı durdu.

(Burak Ersoy/ İHA)

Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

Japonya'da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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