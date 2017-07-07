Japonya'da Şiddetli Fırtına: 6 Ölü

Japonya'nın güney batısındaki Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınada 6 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi kayıp, yüzbinlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.



Dün bastıran şiddetli yağış ve fırtına, 12 saatte güney bölgesini tümüyle etkisi altına aldı. Sel ve çamur baskınları nedeniyle nehirler taştı, köprüler yıkıldı, ağaçlar köklerinden söküldü, evler su altında kaldı.



Yüzlerce kişinin kurtarılması için 12 binin üzerinde asker, polis ve itfaiye eri görev yaptı.



Meteoroloji uzmanları yağışların, Pasifik okyanusundan gelen alçak basınç etkisinin mevsim yağışlarıyla birleşmesi nedeniyle yağışların meydana geldiğini belirtti.



Özellikle Asakura ve Kitakyushu kentlerinde nehirlerin taşması nedeniyle kentte pek çok ev boşaltıldı.



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Tags: Japonyada fırtına: Japonya şiddetli ölü Doğal felaket Japan nuclear crisis Gepost: 07 juli 2017