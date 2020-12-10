Japonya'da "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı
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Japonya'da "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı

10.12.2020 06:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 06:36
Japonya'da

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yeni vaka artışları sonrası, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sürdürülen "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yeni vaka artışları sonrası, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sürdürülen "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Ulusal düzeyde yürütülen, halkı seyahate ve insan temasına teşvik ederek vaka artışına yol açtığı iddiasıyla bazı tıp otoritelerince eleştirilen kampanya tartışılmaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi komisyonunda konuşan hükümete bağlı virüs önlemleri heyeti başkanı Omi Şigeru, vaka artışlarının yoğun seyrettiği bölgelerde teşvik kampanyasının askıya alınması çağrısı yaptı.

Omi, "Virüsün son durumu göz önüne alındığında şimdi askıya almak daha iyi. Halkın anlayışını kazanmak ve ekonomiyi desteklemek için vaka sayıları yeniden düşüşe geçtiğinde yeniden başlatılabilir." dedi.

Japonya Tıp Birliği Başkanı Nakagawa Toşio, "Önlemlerin amacı, virüsün diğer kişilere yayılmasını engellemek." ifadesini kullanarak halka, yılbaşı öncesi seyahat planlamalarını gözden geçirmelerini istedi.

Salgının gelir düzeyine etkisini azaltmak ve ekonomiye canlılık kazandırmak için temmuzda başlatılan kampanyadan şimdiye kadar Osaka kenti ile kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Sapporo geçici olarak çıkarılmıştı.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo'nun talimatıyla, vakaların artması sonucu oluşan sağlık çalışanı yetersizliği sebebiyle, Hokkaido'nun Asahikawa şehrine Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) mensubu hemşireler gönderildi. GSDF hemşirelerinin Osaka kentine de gönderilmesi de bekleniyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 170 bin 158'e, ölü sayısı 2 bin 500'e ve ağır hasta sayısı 555'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 44 bin 927'ye, Osaka'da 23 bin 420'ye, Kanagawa'da 14 bin 99'a, Aiçi'de 11 bin 895'e, Hokkaido'da 10 bin 564'e, Saitama'da 9 bin 725'e, Çiba'da 7 bin 677'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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